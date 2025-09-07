Futbol İl Temsilciliği’nin 2025 yılı faaliyet programında yer alan 2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 28 Eylül’de start alacak. Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan teknik toplantı sonrası statüsü ve fikstürü belli olan 2.Küme önceki gün TFF’nin onayına gönderildi. TFF, statünün ve fikstürün incelenmesini tamamlayarak başlamasını onayladı.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, TFF’nin onayından geçen ve 28 Eylül’de start alacak olan 2.Küme’nin 6 takımın tek grupta çift devreli lig statüsüne göre oynanacağını duyururken, sezon sonunda ilk iki sırayı alan 2 takımın 1.Küme’ye yükseleceğini de açıkladı.

2.Küme’de bu sezon Gençlerbirliği, Bayat Belediyespor, Osmancık Belediyespor, Kargıserispor, İkbalspor ve Buharaspor takımları yer alıyor.