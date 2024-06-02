BELTAŞ 2.Amatör Küme Play Off grubu 3.hafta maçında Alacagücü sahasında Mecitözüspor’u konuk etti.

Alaca ilçe sahasında saat 16.00 da başlayan karşılaşma adeta revire döndü. Konuk Mecitözüspor’dan kaleci Mert Uysal çarpışma sonucu, futbolculardan Koray Demir ve Rıdvan Mert Altınok ise sıcaktan fenalaşarak bayıldı. Sıcaktan bayılan Demir ve Altınok ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Uysal ise stad revirinde tedavi edildi.

Karşılaşmayı ev sahibi Alacagücü 4-0 kazandı.