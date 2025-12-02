01–30 Kasım 2025 tarihleri arasındaki faaliyetlerde, haklarında çeşitli suçlardan UYAP arama kaydı bulunan 78 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 41’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 37 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yetkililer, cezası kesinleşmiş olarak aranan bazı kişilerin aldıkları hapis cezalarının dikkat çekici olduğunu belirtti. Buna göre:

“Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 26 yıl 3 ay 8 gün hapis cezası bulunan bir kişi,

“Tahsis Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 22 yıl 8 ay 4 gün hapis cezası bulunan bir kişi,

“Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak” suçundan 10 yıl 6 ay 15 gün cezası bulunan bir kişi,

“Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi ile Yağma” suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün cezası bulunan bir kişi,

“Silahla Tehdit ve Hükümlü/Tutuklunun Kaçması” suçundan 7 yıl 10 ay 14 gün cezası bulunan bir kişi,

“Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka Çalışanı Olarak Tanıtarak Dolandırıcılık” suçundan 6 yıl 1 ay cezası bulunan bir kişi

JASAT ekiplerince yakalanarak adalete teslim edildi.