Hakan Y.’nin kullandığı 19 AGJ 870 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı’nda Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.