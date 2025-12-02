İl Jandarma Komutanlığı, Jandarmanın Dedektifleri olarak bilinen JASAT ekipleri ve bağlı birimlerle birlikte Kasım ayında aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. 1–30 Kasım 2025 tarihleri arasında farklı suçlardan UYAP kaydı bulunan 78 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 41’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 37 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

20 YILI AŞKIN HAPİS CEZASI OLAN İKİ KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda ele geçirilen kişiler arasında dikkat çeken ağır hükümlüler arasında “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 26 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, “Tahsis Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 22 yıl 8 ay 4 gün cezası bulunan bir kişi, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak İçin Satın Alma, Kabul Etme, Bulundurma” suçlarından 10 yıl 6 ay 15 gün cezası bulunan bir kişi, “Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi ile Yağma” suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün cezası bulunan bir kişi, “Silahla Tehdit” ve “Hükümlü/Tutuklunun Kaçması” suçlarından 7 yıl 10 ay 14 gün ceza alan bir kişi, “Kendini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

“HEDEFİMİZ CAYDIRICILIK”İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesinin suçun önlenmesi, kamu vicdanının rahatlatılması ve potansiyel suçluların caydırılması açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtildi.Jandarma’nın vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için özellikle hırsızlık olaylarına yönelik önlemlerin 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü belirtilen açıklamada şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirilmesinin olayların önlenmesine büyük katkı sağladığı da ifade edildi.