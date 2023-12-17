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İlaç fiyatlarına % 25 zam kararı, 15 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlandı. Ancak zam uygulaması 25 Aralık'ta başlayacak.

Dolayısıyla, 25 Aralık'a kadar eczacılar da hastalar da büyük sıkıntı yaşayacak.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, ilaç firmalarından ve depolardan ilaç tedarikinin sıkıntıya girdiğine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

"İlaç Tedarik Sorunlarına Adil Çözüm: Alternatif Zam Modeli"

"Son günlerde eczanelerde yaşanan ilaç tedarik sorunları ve ilaç zammının 10 gün sonra geçerli olacağına dair duyuru ile birlikte ortaya çıkan mağduriyetler, sağlık sektöründe önemli bir konuyu gündeme getiriyor. Mevcut durumda, ilaç firmalarının ve depoların ilaç tedarikini sınırlamaları, hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkiliyor.

Bu noktada, ilaç zammı uygulamasının farklı bir modele geçilmesi, hem eczacıların hem de hastaların yaşadığı zorlukları hafifletebilir. Önerilen modelde, ilaç zammı planlaması, sektördeki tüm paydaşların katılımıyla daha adil ve dengeli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Alternatif bir model önerisi olarak, ilaç zammının daha uzun bir süreçte kademeli olarak uygulanması düşünülebilir. Bu, eczacıların ve depoların ilaç tedarikini daha etkili bir şekilde planlamalarına olanak tanıyarak, ani sıkıntıları önleyebilir. Ayrıca, hastaların ilaçlarına erişiminde yaşanan sorunları minimize edebilir.

Bu modelde, ilaç firmalarının ve depoların daha şeffaf bir şekilde tedarik süreçlerini yönetmeleri ve eczacılara daha fazla destek sunmaları önemli bir adım olabilir. Böylece, sağlık sektöründeki tüm paydaşlar, daha sürdürülebilir ve adil bir ilaç tedarik sistemi üzerinde işbirliği yapabilir.

Bu önerilerle, ilaç tedarik sorunlarına karşı çözüm odaklı bir yaklaşım benimsenmesi ve daha adil bir ilaç zammı modeline geçilmesi konusunda bir çağrıda bulunuyoruz."