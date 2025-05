Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Erka Kâğıt ve Kırtasiye’nin geleneksel hale getirdiği Kırtasiye Fuarı bu yıl 24’ncü kez gerçekleştirildi ve yine büyük bir ilgi gördü.

Çorum’da yarım asrı geride bırakan Erka Kağıt ve Kırtasiye her yıl olduğu gibi bu yıl da Kırtasiye Fuarı düzenledi. Anitta Otel Balo Salonu’nda Cuma, Cumartesi ve Pazar günü düzenlenen fuara bu yıl ülke genelinden 30’u geçkin imalat ve ithalatçı firma katılarak stant açtı. Bu yıl ayrıca oyuncak da fuarda yerini aldı.

Her yıl imalatçı ve ithalatçıyı kırtasiyecilerle buluşturduklarını söyleyen Erka Kağıt yetkilisi Cevdet ve Soner Üstünel, kırtasiye sektörünün yine kalbini Çorum’a taşımaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kırtasiye Fuarı’na her yıl olduğu gibi bu yıl da Çorumlu sektör firmalarının ilgi gösterdiğini belirten yetkililer fuarda genel kırtasiye ürünlerinin yıllık satışının uygun fiyatlarla yapıldığı da kaydetti.

Editör: HABER MERKEZİ