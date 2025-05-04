Merkeze Ankara’da bulunan Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı tarafından Çorum’da Bahçelievler Mahallesi Bahar 20.Sokak No.10/A adresinde Yeni Cemevi Şubesi’nin açılışı gerçekleştirilecek.

Genel Başkanlığını Çorumlu Erdal Doğan’ın yaptığı Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Çorum Şubesi’nde yeni cemevi açılacak. Erdal Doğan bugün 13.00-19.00 saatleri arasında düzenlenecek olan etkinlik için büyük ve küçükbaş hayvanların kurban edildiği 21. Abdal Musa Birlik, Dayanışma Kurtuluş ve Şükür Lokması’nın da gerçekleştirileceğini söyledi.

Hem açılış hem de lokma etkinliğinin bir arada yaşanacağı etkinlikte Çorumlularla bir araya geleceklerini söyleyen Doğan bugüne kadar kurtuluş ve şükür lokmalarıyla yaklaşık 200 bin kişiye ulaştıklarını hatırlattı.

Etkinliğe tüm Çorumluları davet eden Erdal Doğan, “Günümüzde bu güzel cennet dünyamızı her geçen gün artarak çoğalan ve cehaletin karanlığından beslenenlerin, ortamı kaosa çevirtip; kendi menfaat ve çıkarları uğruna masum ve mazlum insanları kadın, erkek, yaşlı, çoluk, çocuk demeksizin din, dil, siyah, beyaz ayırdımı yaparak ve inanç farklılıkları üzerinden ne yazık ki, seyirci ve suskun kalan tüm dünya insanlarının gözü önünde insanlık dışı vahşice yapılan işkencelerin, katliamların kıyımların yaşandığı, yaşattırıldığı bir dönemden geçiyoruz” dedi.

Yüce Allah’ın toplumu bölenlere, birbirine düşürenlerin zulmünde korumasını dileyerek “Yüce Allah devletimizle, ordumuzla, milletimizle, polislerimizle ve Türkiye Cumhuriyeti halkı ile birlik beraberlik içinde bizlere bir vücut olmayı nasip eylesin” şeklinde konuşan Doğan, Hünkar’ın “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” sözüne uyulmasını talep etti.

Erdal Doğan konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Tanrı, insan, sevgi" üçlüsüyle adaletin, barışın, sevginin, özgürlüğün, muhabbetin, kardeşliğin, birlik ve beraberlik bütünlüğü içerisinde inanç ateşiyle pişen, sevgiyle karışan “Çorum'da ikinci şubemiz olan yeni Cemevi'mizin açılışı ile birlikte 21. Abdal Musa Birlik, Dayanışma Kurtuluş ve Şükür Lokması” ırk, renk, dil, din ayrımı yapılmadan paylaşmaktır.

Bolluğun, bereketin, umudun, uyanışın bilinciyle geçmişin acılarından geleceğin aydınlık kapılarına açılan Ehlibeyt’in aydınlık ışığıyla Alevi-Bektaşi felsefesinin birleştirici tutumunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini her fırsatta dile getiren ve bu yönde çalışmalarını bizzat sürdüren vakfımızın öncülüğünde düzenleyeceğimiz etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Protokol mensupları, tüm siyasi yönetici ve yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve tüm basın birimlerinin katılımlarıyla birlikte şiir dinletileri, aşıklarımızın nefesleri, semah gösterilerinin de olacağı etkinliğe tüm Çorum halkını bu kurban lokmasından tatması ve nasiplenmesi için davet ediyoruz”

Editör: KEMAL YOLYAPAR