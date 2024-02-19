Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Yüzme Grup Birinciliği 16-18 Şubat tarihleri arasında Çorum’da yapıldı. Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen grup birinciliğine 8 ilden 300 sporcu katılım sağladı. Çekişmeli yarışlara sahne olan müsabakalar sonunda erkeklerde Mahir Emre Özyılmaz, Egemen Battaş Hoşbak, Baran Ömer Tahtacı, Alp Ceyhan ve Yusuf Baran Çakıcı sporcu grubu ile yarışan Çorum temsilcisi 23 Nisan Ortaokulu 4 bin 385 puan toplayarak dördüncü oldu ve 8-10 Mart tarihleri arasında Sakarya’da yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Ayrıca 23 Nisan Ortaokulu 4x100 serbest ve karışık bayrak yarışında da bölge dördüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

23 Nisan Ortaokulu’nun dördüncü olduğu erkeklerde kategorisinde birincilik kürsüsüne Ankara temsilcisi ÖDTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ankara Ortaokulu çıkarken, bir diğer Ankara temsilcisi TED Koleji Vakfı Özel Ortaokulu ikinci, Samsun temsilcisi Özel Atakum Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Kızlar kategorisinde ise Ankara temsilcisi TED Koleji Vakfı Özel Ortaokulu birinci, ÖDTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ankara Ortaokulu ikinci, Şehit Halil Özüdoğru Ortaokulu üçüncü, Özel Bartın Amerikan Kültür Derneği Ortaokulu ise dördüncü olarak finallere adını yazdırdı.