Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Voleybol Grup Birinciliği Amasya’da yapıldı. Kayseri Rauf Denktaş Ortaokulu ve Erzincan General Cihat Akyol Ortaokulu ile B grubunda yer alan 23 Nisan Ortaokulu M.Sefa Sadıklı, Osman Enes Kaya, Berat Kolsuz, M.Berk Ekinci, H.Ege Saha, H.Ayaz Gündoğdu, Semih Fındıkçı, Ömer Uysal ve Emirhan Gemici oyuncu grubu ile mücadele etti. İlk maçında Kayseri’yi, ikinci maçında da Erzincan temsilcisini 2-0’la geçen 23 Nisan’ın küçük efeleri 6 puanla grubunu lider tamamladı ve Mart ayı içerisinde yapılacak yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

Editör: RIFAT KARA