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Okulun idareci ve öğretmenleri tarafından saat 20.23’te Hasanpaşa Halk Kütüphanesi’nde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

23 Nisan Ortaokulu’ndan aktarılan açıklamada, yapılan etkinliğin tüm öğrenci, öğretmen ve ailelere örnek teşkil etmesi, kütüphaneler ve içerisindeki kitapların tüm insanlar için kıymetini hatırlatmak olarak amaçlandığı belirtildi.



Anadolu kültür ve medeniyetinin ve Cumhuriyet’in gelecek nice yüzyıllara emin adımlarla ilerlemesinin ancak okuyan, yazan nesiller aracılığıyla olacağının belirtildiği açıklamada, bundan dolayı Cumhuriyet’in 100. yılında en anlamlı ve önemli etkinliklerden birinin Hasanpaşa Halk Kütüphanesi’nde kitap okuma etkinliği yapmak olarak belirlendiği ifade edildi.