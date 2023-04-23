23 Nisan 1920’de kurulan ilk meclis ile birlikte “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” denilerek, istiklâl ve istikbal mücadelesi için yeni bir dönüm noktasının başladığını vurgulayan Ceylan, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 103. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ve gururla kutladığımız, 23 Nisan 1920 tarihi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış tarihini değil, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gündür. Çocuklarımızın ulusal bağımsızlığın teminatı olduğunu her fırsatta dile getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın hiçbir ülkesinde yapılmayanı yaparak, Millet Meclisinin açıldığı günü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Verdiği bağımsızlık mücadelesiyle mazlum milletlere örnek olmayı başaran ülkemiz, bugün her alanda kalkınan ve gelişen, çağdaş ülkelerle rekabet eden saygın ve istikrarın sembolü bir ülke haline gelmiştir. “Millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur.” şiarıyla çıkılan bu yolda; demokrasinin dışında bir yola sapanlar milletimizin güçlü iradesi karşısında her zaman mağlup olmaya mahkûmdurlar. Bizler demokrasimizi çocuklarımızla birlikte gelecek nesillere taşımaya, milli iradeyi dünya durdukça yaşatmaya devam edecek ve geleceğin büyükleri olarak baktığımız çocuklarımızı özel bir gayretle hayata hazırlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızın; kendine güvenen, çağın ruhunu anlayan, teknolojiye hâkim, girişimci, ufku ve vizyonu geniş, değerlerine bağlı, kültür ve medeniyetimizi daha ileri noktalara taşıyacak bireyler olarak yetişmesine büyük özen gösterdiklerini” vurgulayan Ceylan, “Unutulmamalıdır ki milli mücadele ruhuyla bugünlere gelen devletimiz, nice badireler atlatarak, bu uğurda şehitler vererek aziz vatanımız muhafaza ve müdafaa etmiştir. Siz çocuklarımız büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçekleştirmek için bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve bunlarla birlikte düşünen ve düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen, dürüst, çalışkan, başarılı, demokrasiye ve insan haklarına saygılı vatan ve milletini seven bireyler olarak geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimiz ve umudumuzsunuz” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan “Bu vesileyle mili iradenin her şeyin önünde olduğunun ifade edildiği bu anlamlı günde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. Yıldönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, bugüne kadar vatan sevgisiyle hizmet veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Geleceğimizin güvencesi, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum” dedi. (Haber Merkezi)