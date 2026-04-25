Çorum Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik özel bir program düzenliyor.

Çorum Belediyesi’nden yapılan duyuruya göre, çocukların yakından tanıdığı “Lemi Abi” olarak bilinen Lemi Filozof, Bedesten’de miniklerle bir araya gelecek. Etkinlikte çocuk şarkıları ve eğlenceli aktivitelerle bayram coşkusu yaşatılacak.

Program, bugün (25 Nisan 2026 Cumartesi günü) saat 14.00’te Çorum Bedesten’de gerçekleştirilecek. Etkinliğe tüm çocuklar ve aileleri davet edildi.

Çorum Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikle, çocukların bayram sevincini doyasıya yaşamaları ve aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmeleri hedefleniyor.

Muhabir: SELDA FINDIK