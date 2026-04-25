Çorum Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını sürdürürken, yayın faaliyetleriyle de şehrin kültürel hayatına katkı sunmaya devam ediyor.

Belediye’nin kültür, sanat ve edebiyat alanındaki önemli yayınlarından biri olan Şehir Defteri dergisinin Nisan ayı sayısı yayımlandı. Edebiyat ve sanat çevreleri tarafından yakından takip edilen Şehir Defteri dergisi, 22’nci sayısıyla okurların karşısına çıktı.

Zengin içeriğiyle dikkat çeken dergi, farklı türlerdeki yazı ve eserlerle her sayısında olduğu gibi bu sayıda da geniş bir yelpaze sunuyor.

Dergiye erişmek isteyen vatandaşlar, Çorum Belediyesi Hizmet Binası’nın giriş katında bulunan Kent Arşivi’nden temin edebilecek.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ