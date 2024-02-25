Bodrum FK’yı Thomas ve Nalepa’nın penaltı golleriyle 2-1 yenen Ahlatcı Çorum FK, tam 23 maç aradan sonra bir karşılaşmada iki penaltı birden kazandı.

Kırmızı-siyahlı takım, ligin ilk haftasında da, deplasmanda Tuzlaspor’u 3-0 yendiği maçta iki penaltı kazanmıştı. Bu penaltıları 5.ve 50.dakikalarda Thomas kullanmış ve gole çevirmişti. Cumartesi günkü Bodrum FK maçında ise 11.dakikada Thomas, 81.dakikada da Nalepa penaltıları gole çevirdi.

PENALTILARDA 10’DA 9

Öte yandan, Ahlatcı Çorum FK bu sezon 10. kez penaltı kazandı. Kırmızı-siyahlı ekip bu penaltıların 9’unu gole çevirirken, Ümraniyespor maçında Ozan’ın vuruşunu kaleci çıkarttı. Kırmızı-siyahlı takım adına Thomas 4, Ozan Sol (3), Ahmet İlhan ve Nalepa atışları gole çevirdiler.