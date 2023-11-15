Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

06 – 14 Kasım 2023 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 22 şahıs yakalandı. Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 4 kadın ve 3 erkek şahıstan, 3 kadın ve 3 erkek şahıs görevliler tarafından bulundu, kayıp olan 1 kadın şahsın aranmasına devam ediliyor.