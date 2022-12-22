TÜBİTAK tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2022 yılı 1. Dönem çağrısı destek hakkı kazananların listesi açıklandı.

40 PROJEDEN 21’İNE DESTEK

TÜBİTAK tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında Hitit Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 40 proje başvurusunun 21’i destek almaya hak kazandı. Açıklanan sonuçlara göre üniversitemizin 2020 yılından bu yana kabul gören öğrenci proje sayısı 78’e ulaştı.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sungurlu Meslek Yüksekokulu olmak üzere 7 Fakülte ve 2 Meslek Yüksekokulu’muzdaki öğrencilerin hazırladıkları projeler desteklenecek.

“2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Bedriye Çelik, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi Merve Bezgin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Fatih Uyan, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Yusuf Örünç, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden Rukiye Aydoğan, Muharrem Dede, Erdem Güven ve Ömer Elsaadani, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Eda Nur Yılmaz ve Hatice Zehra Kavaklı, Tıp Fakültesi öğrencilerinden Betül Öztürk, Görkem Can Öksüz, Nejla Erkan, Hanife Şölen Er, Şükrü Pınarkara ve Serap Şan, Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Esra Durak ve Vesile Kübranur Bina, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Altan Gürpınar, Ceyhun Mert ve Muhammet Laik’in projesi desteklenecek.

Projelerin danışmanlıkları ise Prof. Dr. Özlem Özbek, Prof. Dr. Sinan Çalışkan, Dr. Öğr. Üyesi Ali Ünal, Dr. Öğr. Üyesi Güven Akçay, Dr. Öğr. Üyesi Erdener Özçetin, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kara, Öğr. Gör. Dr. Sema Dinç, Öğr. Gör. Dr. Mehmet Selim Demirtaş, Öğr. Gör. Dr. Bünyamin Çiçek, Arş. Gör. Dr. Seher Gökpınar, Öğr. Gör. İlknur Tüfekçi, Öğr. Gör. Nihal Gökçe ve Öğr. Gör. Çağla Çelik tarafından yapılıyor.

PROF. ÖZTÜRK: “ÖĞRENCİLERİN

ÜRETMELERİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan öğrencileri ve danışmanlarını tebrik ederek, çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversite olarak öğrencilerimizin proje kültürüyle tanışmalarını ve bu doğrultuda yeni fikirler ortaya koyarak, üretmelerini önemsediklerini belirten Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti: “Öğrencilerimizi TÜBİTAK projelerinde yer alması için teşvik ediyoruz. Onlarla birlikte düşünüyor ve birlikte proje geliştiriyoruz. Teknoloji Transfer Ofisimiz her zaman öğrencilerimizin yanında. Öğrencilerimizle hocalarımızı ortak proje havuzunda buluşturuyorlar. Çıktığımız bu yolda girişimcilik ekosistemini taban yayarak öğrencilerimizle birlikte başta ihtisaslaşma alanımız olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştirmeye önem veriyoruz.

Hocalarımızın, öğrencilerimizin heyecanı ve gayreti ile güzel projeler ortaya çıktı. Sağlık, spor, güzel sanatlar, ilahiyat, maliye, imalat ve moleküler biyoloji gibi geniş bir yelpazedeki öğrenci projelerinin TÜBİTAK tarafından desteğe değer bulunması bizleri mutlu etti. Başarılarından dolayı öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Bu noktada öğrencilerimize güvenimiz tam. Önümüzdeki dönemlerde nitelikli proje sayımızın artacağına yürekten inanıyorum. Projeleri kabul gören öğrencilerimizi ve hocalarımızı tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

(Haber Merkezi)

