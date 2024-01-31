Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi'nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, 20.haftalar itibariyle tarihinin en çok gol attığı üçüncü sezonu geçiriyor.

Ahlatcı Çorum FK, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi'nde fırtınalar estirmeye devam ediyor. Son 8 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puan toplayan ve ikincilik şansını güçlü şekilde sürdüren Ahlatcı Çorum FK, aynı zamanda ligin bu sezonki en uzun ikinci yenilmezlik serisini yakalamış durumda. 12 maçla en uzun seri Sakaryaspor'a ait.

LİGİN İN GOLCÜ

İKİNCİ TAKIMI

Ligin geride kalan 20 haftalık periyodunda, 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK, 34 puanla 5.sırada yer alırken, attığı 36 gole karşılık 20 gol yedi. Kırmızı-siyahlı takım, attığı 36 golle 53 gollü lider Eyüpspor'un ardından en golcü ikinci takım durumunda.

TARİHİNİN EN GOLCÜ

ÜÇÜNCÜ TAKIMI

Profesyonel futbol liglerindeki 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, 20.haftalar itibariyle en çok golü 2020-2021 sezonunda attı. Atılan 38 gol, 20.haftalar itibariyle Çorum temsilcisinin attığı en çok gol olarak kayıtlara geçti.

2017-2018 Sezonunda ise 37 gol atan Ahlatcı Çorum FK, bu sezon 36 gole ulaştı.

Kırmızı-siyahlı takım, en az golü ise 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında attı. Çorum temsilcisi bu iki sezonda da 26'şar gol buldu.

Ahlatcı Çorum FK, 2013-2014 sezonunda 34, 2015-2016 sezonunda 28, 2016-2017 sezonunda 31, 2018-2019 sezonunda 28, 2019-2020 sezonunda 30, 2021-2022 sezonunda 28, 2022-2023 sezonunda ise 27 gol attı.

