Çorum’da geride bıraktığımız yıl içerisinde 348 hastaya 49.500 hemodiyaliz hizmeti verildi.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca sunulan diyaliz hizmetleriyle yüzlerce hastaya ulaşılırken, tedavi kalitesi ve erişilebilirliğin sağlık göstergelerine önemli katkı sağladığını açıkladı.

Açıklamaya göre, kamu hastanelerine bağlı diyaliz merkezlerinde 348 hastaya toplam 49 bin 500 seans hemodiyaliz hizmeti sunuldu. Düzenli diyaliz tedavisinin, sıvı-elektrolit dengesinin korunmasına ve kardiyovasküler komplikasyonların önlenmesine katkı sağladığı; acil servis başvuruları ile hastane yatışlarını azalttığı vurgulandı. Hizmet kalitesinin ise su arıtma sistemlerinin sürekli izlenmesi, enfeksiyon kontrol süreçlerinin titizlikle yürütülmesi ve kanıta dayalı klinik rehberlere tam uyumla güvence altına alındığı ifade edildi.

İl genelinde ev hemodiyalizi hizmeti kapsamında 25 hastanın, ev ortamında güvenli ve düzenli diyaliz tedavisi aldığı belirtilirken; bu modelin tedaviye uyumu artırdığı, hastane başvurularını azalttığı ve yaşam kalitesini yükselttiği kaydedildi. Sürecin güvenliğinin hasta ve hasta yakınlarına verilen eğitimler, cihaz güvenliği uygulamaları ve etkin komplikasyon yönetimiyle sağlandığı aktarıldı.

Öte yandan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 76 hastaya periton diyalizi uygulandığı, bu yöntemin hastaların bakım süreçlerine aktif katılımını artırarak iş ve sosyal hayata dönüşlerini kolaylaştırdığı belirtildi. Düzenli eğitimler, yakın izlem ve erken uyarı sistemleriyle hasta güvenliğinin artırıldığı, kişiselleştirilmiş tedavi planlarıyla klinik etkinliğin güçlendirildiği ifade edildi.

