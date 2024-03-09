Türkiye İş Kurumu olarak kadın istihdamını desteklemek ve artırmak için sürekli çeşitli projeler geliştirdiklerini kaydeden Tuzcu, “2024 yılı itibariyle kadın istihdamını arttırmaya yönelik iş gücü piyasasında pozitif ayrımcılığa dayanarak İş Pozitif ve Kadın İstihdamında Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) projelerini hayata geçirdik. Çorum İŞKUR olarak 2024 yılının ilk 2 ayında 385 kadını çalışma hayatıyla buluşturduk. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde ilimizden Desan Group Tekstil, Doğuş Hazır Giyim ve Vita Triko ünvanlı iş yerlerimizin işçi ihtiyacını karşılamak ve kadınlarımızın iş sahibi olması için İŞKUR binamızda toplu iş görüşmeleri yaptık” dedi.

Tuzcu, kadın istihdamını artırmak amacıyla Bahçelievler Kadın Kültür Merkezinde bulunan kursiyerlere yönelik İŞKUR İş Kulübü eğitimlerinin düzenlendiğini belirtirken, Naturoil Gıda Kozmetik ve Atılım Değirmen Makineleri’nde çalışan kadınların gününü kutladıklarını söyledi.

Editör: HABER MERKEZİ