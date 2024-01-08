Milyonlarca Müslüman Hac vazifesini yapmak ve kutsal toprakların manevi atmosferini solumak için gün sayıyor. Yeni yıla girilmesi ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri de 2024 hac fiyatları.

Kutsal topraklarda yapılacak olan bu yolculuk Diyanet aracılığı ile yapılacağı gibi, özel seyahat şirketleri ile de yapılabiliyor.

Önceki yıllardaki gibi 2024 Hac organizasyonlarının fiyatları Suudi Arabistan Riyali (SAR) ile belirlenmekte.

2024 HAC FİYATLARI

4 kişilik odada kişi başı - 24.500 SAR (yaklaşık 194 Bin 500 TL)

3 kişilik odada kişi başı - 26. 500 SAR (yaklaşık 210 Bin 500 TL)

2 kişilik odada kişi başı - 28. 500 SAR (yaklaşık 226 Bin TL)

Diyanet tarafından organize edilen hac turlarında, farklı konaklama seçenekleri mevcuttur. Fiyatlar da konaklama türlerine göre belirlenmektedir.

Konaklama türleri ise, otelin yıldız sayısına, kaç kişilik oda olduğuna, Mekke-i Mükerreme'ye ve Mescid-i Nebevi'ye olan uzaklığına ve imkanlarına göre belirlenmekte.

Normal konaklama türlerinde yer alan otellerin, Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevi’ye olan uzaklığı ortalama 700 metre, Mekke-i Mükerreme’de Mescid-i Haram’a en fazla 8 kilometredir.

Yakın mesafe konaklama kapsamında ise, 2 kişilik odada kişi başı konaklama ücreti 35.500 SAR (ortalama 282 Bin TL) ile 60.500 SAR (ortalama 480 Bin TL) arasında değişkenlik göstermekte.

3 kişilik odada kişi başı konaklama ücreti ise 29.000 SAR (ortalama 230 BİN TL) ile 34.000 SAR (ortalama 270 Bin TL) arasında değişmekte.

2024 yılı Haccı gidiş ve dönüş tarihleri şöyle belirlendi:

Gidiş: 9 Mayıs ve 12 Haziran arası

Dönüş: 22 Haziran ve 17 Temmuz arası