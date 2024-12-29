2024’ün son günlerini yaşadığımız bugünlerde “Emekliler Yılı” olmasına rağmen sorunların halen çözülemediğine işaret eden Sefa Batak, 12.500 lira gibi insani yaşam koşullarından çok uzak bir ücretle geçinmek zorunda bırakılan emeklilerin böyle bir yaşantıyı hak etmediğini, emeklinin huzurlu, refah içerisinde bir yaşam düzeyine kavuşması için bir an önce gereken tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilciliği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Sefa Batak, emeklilerin ve asgari ücretlilerin içinde bulunduğu durumu özetledi.

“ASGARİ ÜCRETLİLER

ENFLASYONA YENİLDİ”

2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki gösteren Sefa Batak, “asgari ücret gerçek enflasyon rakamlarının çok çok altında belirlenmiş, çalışana, emekçiye, alın teri ile geçinene sefalet ücreti reva görülmüştür. 1 Ocak’tan itibaren tüm hizmet ve ürünlere otomatik olarak fiyat artışı uygulanacağı aşikardır. Bu durum asgari ücretlinin 2025 yılında nasıl bir yaşantının içerisinde olacağını şimdiden gözler önüne sermektedir” dedi.

“MAAŞLAR ASGARİ ÜCRETİN

YÜZDE 40 FAZLASI OLMALI”

1 Ocak’tan itibaren emekli maaşlarının da yeniden belirleneceğine işaret eden Sefa Batak, en düşük emekli aylığının 2002 yılı öncesi olduğu gibi asgari ücretin yüzde 40 fazlasına yükseltilmesini, dul, yetim ve engelli maaşlarının da asgari ücret oranına yükseltilmeni talep etti.

Emeklinin torununa harçlık dahi veremeyen, çocuklarının gözüne bakan, ihtiyaçlarını karşılayamayan ve tekrar çalışmak zorunda bırakılan kişiler olmaktan kurtarılıp insanca yaşam seviyesine kavuşturulması gerektiğinin altını çizen Sefa Batak, 2019 yılında 200 TL ile 200 ekmek alınırken, günümüzde 20 ekmek alınabildiğini, bu durumun hayat pahalılığının boyutlarını net bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

“GELİRLERİN ADİL

PAYLAŞIMI ŞART”

Kira fiyatlarının yüksekliğinden yakınan Batak, “Büyük kentlerde ve Çorum’da kira fiyatları emekli maaşları karşısında ödenebilir olmaktan uzaktır. Uzun yıllarını çalışma yaşamına vermiş emekliler, daha fazla sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Muayene olabilmek başlı başına bir sıkıntı olduğu gibi katkı payı ve benzeri nedenlerle daha da güçleşmektedir.

Avrupa emeklisi, maaşıyla dünyayı gezerken bizim emeklilerimiz kahvehanede çay parası ödeyemediği için park köşelerinde zaman geçirmektedir. Ülkemizin değerleri rantiyecilere hasta ve yolcu garantisi ile 39-49 yıllığına kiralanmış, otoyollar, hava limanları, hastaneler işletmecilere cennet iken, emeklilerimize cehennem olmuştur. Türkiye, yeraltı ve yerüstü kaynakları zengin bir ülke. Yapılması gereken daha adil paylaşımdır” ifadesini kullandı.

Sefa Batak, tüm emeklileri Birleşik Emekliler Sendikası’na üye olmaya davet ederek, “birlikte mücadele edelim, haklarımızı, taleplerimizi daha gür bir sesle gündeme getirelim. İnsani yaşam koşullarına kavuşana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.

Birleşik Emekliler Sendikası Yönetim Kurulu; Sefa Batak (İl Temsilcisi), Ahmet Ceyhan, Ayşen Yılmaz, Hediye Çetin, Ali Işıker, Saniye İşçi ve Yılmaz Topaktaş’tan oluşuyor.

Editör: SELDA FINDIK