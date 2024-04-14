Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında gündeme geçilmeden önce bir açılış konuşması yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “2024 - 2029 döneminde tüm güzellikler zirve yapacak” diye konuştu.

Çorum’da güzel bir seçim dönemi geçirildiğini vurgulayan Başkan Aşgın tüm üyelerin Ramazan Bayramı’nı da kutladı. Milletin tercihinin en doğru karar olduğunu ve ilimizde demokrasinin kazandığını söyleyen Aşgın, “Bundan sonra daha çok çalışacağız. Samimiyet ve gayretle sorunları beraber çözeceğiz. Umuyorum ki 2024-2029 arası iyi hizmetlerin yapıldığı bir dönem olarak tarihe geçecektir. Tüm güzelliklerin zirve yapacağına inanıyorum. Yeni dönemimiz ilimize hayırlar getirsin” şeklinde konuştu.

Toplantıda gündeme geçilmeden önce MHP Grup Başkanvekili Arslan Kaynar da söz alarak MHP grubu olarak vizyon katacak çalışmaların altına ellerini değil gövdelerini koyacaklarını dile getirdi. MHP grubu olarak Cumhur İttifakına helal getirmeden çalışacaklarını da kaydeden Kaynar, 2024-2029 Belediye Meclis döneminin ilimize hayırlar getirmesi temennisinde de bulundu.

Daha sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Aslan Kaya da tüm üyelerin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Yeni dönemde Çorum’u Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak için grup olarak alınacak her karara destek vereceklerini de kaydeden Aslan Kaya “Ancak bu noktada yapıcı eleştiriden geri durmayacağız. Çorum’un geleceği için bazen sesimiz yükselecektir. Başarılı bir dönem geçirmeyi diliyorum” dedi.

AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanı Elvan Zorlu da yaptığı konuşmada 2024-2029 yılları arasında görev yapacak olan Belediye Meclis üyelerine başarılar dileyerek bu dönemin ilimize hayırlar getirmesini diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

Editör: HABER MERKEZİ