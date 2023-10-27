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AK Parti olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirten Ahlatcı, “Çiftçilerimizin emeğine saygı duyuyor, tarım sektörümüzü güçlendirmek için çalışıyoruz. Hububatla başlayan, çeltikle devam eden bu bereketli süreçte, siz değerli çiftçilerimizin yanındayız” dedi.

“Güçlü tarım, güçlü Türkiye demektir” diyen Ahlatcı, "Sizlerle birlikte, Çorum'u ve ülkemizi daha ileriye taşıma hedefinde kararlıyız. Siz çiftçilerimize başarılar diler, bereketli bir sezon geçirmenizi temenni ederiz. Hep birlikte, daha güçlü yarınlara doğru ilerliyoruz" diye konuştu.