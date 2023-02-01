198 üyesi bulunan Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihtiyaçlarının karşılanması için “köylere yardım ödeneğinden” 1.961.682,66 TL nakdi yardımda bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen 2022 yılı KÖYDES projesi kapsamında 21.894.172,00 liralık ödenek ise içme suyu projeleri başta olmak üzere asfalt yapımı, köy içi yollara parke taşı yapımı, küçük ölçekli tarımsal sulama tesisi yapımı, bireysel fosseptik yapımı ve köylerde bulunan içme suyu depolarına klorlama cihazı takılması için kullanıldı.

İl Özel İdaresi ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile yapılan protokoller kapsamında birliğin banka hesaplarına aktarılan 19.381.816,36 TL ödenek ile de merkez ve ilçelere bağlı köylerin içme suyu tesisi projeleri ve asfalt yol yapım projelerine harcandı.

Üç ayrı kalemde toplam 43 milyon 237 bin 670 liranın 2022 yılında köyler için harcandığı belirtildi.

(Haber Merkezi)

