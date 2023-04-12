Çorum Belediyesi, gençlerin sosyal ve kültürel aktivitelerde bulunabileceği ve eğitim alabileceği gençlik merkezlerinin faaliyetlerini önemsiyor. Gençlerin sağlıklı ve üretken bir şekilde zaman geçirmelerini hedefleyen gençlik merkezleri, Çorum Belediyesi'nin gençlere yönelik yaptığı önemli çalışmalardan biri olarak dikkat çekiyor.

Çorum Belediyesi; Buhara Kültür Merkezi, NFK Gençlik Merkezi, Mimar Sinan Gençlik Merkezi, Bahçelievler Gençlik Merkezi, İkbal Gençlik Merkezi, Akkent Gençlik Merkezi, Melikgazi Gençlik Merkezi ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gençlik Merkezi olmak üzere 8 ayrı bölgede gençlere eğitim veriyor.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 98 ARTTI

Bu gençlik merkezleri 2022 yılında 13 branşta eğitime destek kursları, 13 branşta sanatsal kurslar, 439 adet sosyal ve kültürel etkinlik, 197 adet eğitsel ve bilimsel etkinlik yaparak 21 bin 290 gence hizmet sundu. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gençlik merkezleri kurs ve etkinliklerine katılan kişi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 98 arttığını açıkladı.

“GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ”

Gençlik merkezlerinde eğitime destek kurslarının yanı sıra gençlerin ilgi alanlarına uygun birçok etkinlik düzenlediklerini belirten BaşkanAşgın, "Gençler bizim geleceğimizdir ve onların iyi bir şekilde yetişmeleri, eğitim almaları, sosyal ve kültürel aktivitelerde bulunmaları önemlidir. Bu nedenle, gençlerimize yönelik çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Gençlik Merkezlerimizde, gençlerimiz eğitimler alarak kendilerini geliştirebilecekleri gibi, arkadaş edinme ve sosyal aktivitelerde bulunma imkânı da bulmaktadırlar." dedi.

Gençlik merkezlerinde akademik alanda eğime destek kursları ve sınavlara hazırlık kurslarının yanında birçok branşta sosyal ve sanatsal kurslarının verildiğini belirten Başkan Aşgın “Gençlik merkezlerinin eğitimlerine katılanlar, farklı alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar ve aynı zamanda sosyal hayatlarını da zenginleştiriyorlar. Bu tür hizmetlerimizin gençlerin geleceği için önemli olduğunun bilinciyle gençlere yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

(Haber Merkezi)