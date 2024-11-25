2014 yılında 62,23 TL olan market alışverişinin 2024’te 1.017,49 TL’ye ulaşması, fiyatlarda yüzde 1.535 artışla enflasyonun etkisini net bir şekilde gösteriyor.

2014 yılında yapılan bir market alışverişine ait fiş, 2024 yılında incelendiğinde enflasyonun etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Toplam 62 lira 23 kuruş olan alışverişin maliyeti, aynı ürünler üzerinden hesaplandığında 1.017,49 TL’ye ulaştı. Bu durum, fiyatlarda yüzde 1.535 oranında artış olduğunu gösteriyor.

TÜİK VERİLERİ FİYAT ARTIŞINI DOĞRULADI

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, “Gıda ve alkolsüz içecekler” grubunda endeks değeri son 10 yılda yüzde 1.282 oranında artış gösterdi. Bunun yanında, TCMB’nin “Herkes için ekonomi” platformundaki enflasyon hesaplayıcısına göre genel TÜFE artışı yüzde 973,62 olarak kaydedildi.

MEVSİMSEL ÜRÜNLERDEKİ YÜKSELİŞ ŞAŞIRTTI

Domates ve patlıcan gibi mevsimsel ürünlerdeki fiyat artışları, enflasyonun etkisini en net şekilde hissettiren kalemler arasında yer aldı. 2014 yılındaki fişte yer alan ürünlerin fiyatlarındaki bu dramatik yükseliş, günlük yaşamın giderek pahalılaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

10 yıl önceki fişte yer alan fiyatlar ile bugünkü maliyetlerin karşılaştırılması, ekonomi politikalarının ve piyasa koşullarının tüketiciler üzerindeki etkisini derinlemesine ortaya koyuyor.