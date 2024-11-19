Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan yaptığı açıklamada, maçların 24 Kasım Pazar günü oynanacağını duyurdu. Açıklanan programa göre, Devane Sahası’nda, saat 12’de Düvenci Belediye ile Sungurlu Belediye, 14.00’te ise Buharaspor’la Kargıserispor karşılaşacak.

Aynı saatte Dodurga Sahası’nda, Dodurga Belediye Beyliği ile Mecitözü Gençlerbirliği karşılaşırken, Bayat’ta oynanması gereken Bayat Belediye- Oğuzlar Belediye maçı Oğuzlar temsilcisinin sahaya çıkmayacak olması nedeniyle iptal edildi.