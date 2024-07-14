Çorum’da iki gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşayan Sündüz Ülker(86)'den iki gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Daire kapısının açılmaması üzerine merdiven marifetiyle balkon camından içeri giren ekipler yaşlı kadını hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ülkerin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından Ülker'in cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK