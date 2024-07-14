Çorum'un Mecitözü ilçesinden bir kişi evinin bahçesinde yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre Hıdırlık Mahallesi'nde ikamet eden 78 yaşındaki Hüseyin Bulut, bir nedenle evinin bahçesinde iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Bulut'u o halde gören yakınlarının ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Bulut'un hayatını kaybetti belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.