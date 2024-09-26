Çorum Merkez Çanakçı Köyü’nden merhum Selahattin Can’ın kızı, Seydimçakallı Köyü’nden, sanayi esnafı traktörcü Erol Çetintaş’ın eşi, Serban Köyü Muhtarı Ferhat Keser’in baldızı, 2 çocuk annesi Meral (Satı) Çetintaş, ani bir rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak vefat etti.

Meral Çetintaş’ın genç yaşta vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen helallik alma ve hakka yürüme erkânının ardından Seydimçakallı Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ