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Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunda yer alacak 18 ekipten 10'u daha önce Süper Lig'de mücadele etti.

Heyecanın 11 Ağustos Cuma günkü Boluspor-Adanaspor maçıyla başlayacak ligde Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor, Bodrumspor, Ahlatcı Çorum FK, Eyüpspor, Manisa FK, Şanlıurfaspor ve Tuzlaspor, Süper Lig'e ilk defa çıkabilmek için mücadele edecek.

Diğer 12 ekipten Adanaspor, Göztepe, Sakaryaspor 5, Altay 4, Boluspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor 3, Erzurumspor FK ile Giresunspor 2, Ümraniyespor ise 1 kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

EN TECRÜBELİ

SAKARYASPOR

1. Lig'de daha önce 35 kez boy gösteren Sakaryaspor, bu sezonki takımlar içinde en tecrübelisi olarak dikkat çekiyor.

Geçen sezon TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan Çorum FK, ilk kez bu kulvarda yer alacak.

Çorum FK'nın ilk kez mücadele edeceği Trendyol 1.Lig'de Sakaryaspor 35 sezondaki mücadelesi ile zirvede yer alırken, Adanaspor ve Giresunspor ise 32 sezonla ikinciliği paylaştı. Bu 3 takımı sırayla 30 sezonla Boluspor, 29 sezonla Bandırmaspor, 26 sezonla Göztepe, 25 sezonla Kocaelispor, 20 sezonla Şanlıurfaspor, 16 sezonla Altay ve Gençlerbirliği, 10 sezonla Eyüpspor, 9 sezonla Keçiörengücü, 6 sezonla Ümraniyespor, 4 sezonla Erzurumspor, 3 sezonla Tuzlaspor, 2 sezonla Manisa FK ve 1 sezonla Bodrumspor takip etti.