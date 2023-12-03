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BELTAŞ A.Ş. 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde heyecan bugün oynanacak 3.hafta maçlarıyla devam edecek. Ligin 3.haftasında da zorluk derecesi yüksek maçlar oynanacak.

8 takımın mücadele ettiği ligde, Çorum’da 3, Kargı’da 1 maç var. Çorum’daki maçlar Devane Sahası’nda oynanacak olup, saat 10.30’da 6 puanlı zirve ortağı Mimar Sinan, henüz puanı bulunmayan son sıradaki Alaca Belediye’yi konuk edecek.

Saat 12.30’da başlayacak maçta, 3’er puanı bulunan Halk Eğitim Kültürspor’la İskilipspor karşı karşıya gelirken, saat 14.30’da, 6 puanlı zirve ortağı Gülabibey Gençlikspor’un rakibi 3 puanlı İskilipgücü olacak.

Haftanın zorluk derecesi en yüksek maçı Kargı’da oynanacak. 6’şar puanla zirveyi paylaşan Ulukavakspor’la Kargıserispor karşı karşıya gelecek. Kargı İlçe Sahası’nda oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak.