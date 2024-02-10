8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği BELTAŞ 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 12.hafta maçları yarın oynanacak. Devane Sahası'nda oynanacak maçlarda saat 11.30'da H.E.Kültürspor ile Mimar Sinanspor karşı karşıya gelirken, saat 14.00'de ise Gülabibeyspor ile Ulukavakspor kozlarını paylaşacak. 14.00'de oynanacak diğer maçlarda ise Alaca İlçe Sahası'nda Alaca Belediyespor ile İskilipgücü, Kargı İlçe Sahası'nda ise Kargıserispor ile İskilipspor karşı karşıya gelecek.

Editör: RIFAT KARA