BELTAŞ 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 13.hafta maçları yarın oynanacak. Şampiyonluğun en güçlü iki adayı bu hafta İskilip temsilcileri ile karşı karşıya gelecek. Saat 14.00'de başlayacak maçlarda lider Gülabibeyspor İskilip Şehit Mikail Kaya Stadı'nda İskilipspor'un konuğu olurken, Merkez Devane Sahası'nda oynanacak maçta ise Mimar Sinanspor ile İskilipgücü karşı karşıya gelecek.

Günün diğer maçlarında ise Nazmi Avluca Sahası'nda Ulukavakspor ile Alaca Belediyespor, İtfaiye Sahası'nda ise H.E.Kültürspor ile Kargıserispor kozlarını paylaşacak.

Editör: RIFAT KARA