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Ulukavakspor ile Mimar Sinan arasında oynanan ve Mimar Sinan’ın 1-0 kazandığı maçın son dakikalarında Mimar Sinan Gençlikspor oyuncu değişikliğine gitti. Bu dakikada Mimar Sinan cephesinde Bekir Can Çoban oyundan çıkarılmak istendi. Oyuncunun oyundan çıkarken ağır hareket etmesi ve devamında rakip futbolculara küfür etmesi nedeniyle orta hakem Ramazan Boyraz tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Orta hakem Ramazan Boyraz, Bekir Can’ı kırmızı kart ile cezalandırdıktan sonra oyuncu değişikliğinin yapılmasını isteyerek Mimar Sinan kalan süreye 11 kişi devam etti.

Bu gelişme sonrası maçın ardından hakem raporunda Bekir Can Çoban’ın oyun dışında kırmızı kart gördüğü için diğer oyuncunun yerine oyuna girmesine müsaade edildiği belirtilirken, Ulukavakspor cephesi ise bu duruma itiraz etti.

İlk olarak Tertip Kurulu’na itiraz dilekçesi veren Ulukavakspor yönetimi buradan ret cevabı alırken, Kulüp Başkanı Hayri Özdemir bugün ellerindeki videolu görüntüler ile Türkiye Futbol Federasyonu’na itiraz ettiklerini söyledi.

Özdemir, maçta kural hatası yapıldığını iddia ederken, haklarını aramak için sonuna kadar savaşacaklarını ifade etti.