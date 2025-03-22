8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği BELTAŞ 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde yarın 9.hafta maçları oynanacak. 8 haftalık periyotta yenilgi yüzü görmeyerek haftaya 20 puanla zirvede giren H.E.Kültürspor yarın İtfaiye Sahası’nda İskilipgücü ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Yarın saat 14.00’de başlayacak haftanın diğer maçlarında ise zirvenin en yakın takipçisi Alacagücü, İskilip Şehit Mikail Kaya Stadı’nda İskilipspor’un konuğu olurken, Alaca İlçe Sahası’nda Alaca Belediyespor ile Ulukavakspor, Mimar Sinan Sahası’nda ise Gülabibeyspor ile Osmancıkgücü takımları kozlarını paylaşacak.