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2023-2024 Amatör Futbol sezonunun ilk teknik toplantısı Cumartesi günü Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Futbol İl temsilcisi Engin Ayan başkanlığında yapılan toplantıya Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy ve kulüp temsilcileri katıldı. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin Bölgesel Amatör Lig ile aynı tarihte başlaması gerektiğine vurgu yaparken, net olmamakla birlikte Kasım ayının ortalarında başlayacağını ifade etti. Çorumspor ve Sungurlu Belediyespor’un ligden çekilmesinin ardından yeni sezonda 8 takımın mücadele edeceği 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin çift devreli lig statüsüne göre oynanacağı belirtildi. Sezonu ilk sırada bitiren takımın Bölgesel Amatör Lig takımı ile baraj maçı oynayacak olup, sezonu son sırada bitiren takım ise 2.Amatör Küme’ye düşecek.

Çekilen kura sırası sonunda 1.Amatör Küme’de sıralama şu şekilde oluştu; H.E.Kültürspor, Kargıserispor, Gülabibey Gençlikspor, Alaca Belediyespor, İskilipgücü, Ulukavakspor, İskilipspor ve Mimar Sinan Gençlikspor.

U15 LİGİ 24 EYLÜL’DE

START ALACAK

Devam eden teknik toplantıda U15 Ligi’nin de kuraları çekildi. 24 Eylül’de başlayacak olan U15 Ligi 2 grupta 12 takımla tek devreli lig statüsüne göre oynanacak olup, gruplarında ilk iki sırada yer alan 4 takımın ise çift devreli lig statüsüne göre Play-Off müsabakaları oynayacağı belirtildi. Play-Off müsabakalarının tarihinin sonra açıklanacağı ifade edildi. Çekilen kura sonunda U15 Ligi A grubu Alaca Belediyespor, Mavi Ay Gençlikspor, H.E.Kültürspor, Çorum Anadolu FK, İskilipgücü ve Sungurlu Belediyespor, B grubu ise Çorumspor, Osmancık Belediyespor, Hattuşa Gençlikspor, Osmancık Kandiberspor, Gençlerbirliği ve Mimar Sinan Gençlikspor’dan oluştu.

U14 LİGİ’NDE

16 TAKIM

MÜCADELE

EDECEK

U14 Futbol Ligi’nde 16 takım mücadele edeceğini belirten İl Temsilcisi Engin Ayan, U14 Ligi’nin ise U15 Ligi’nin bitiminde başlayacağını söyledi. 2 grupta tek devreli lig statüsüne göre oynanacak olan U14 Ligi’nde sezonu ilk iki sırada tamamlayan 4 takımın çift devreli lig statüsüne göre Play-Off maçları oynayacağını duyurdu. U14 Futbol Ligi A grubu Osmancık Kandiberspor, H.E.Kültürspor, Devane Gençlikspor, 1907 Gençlikspor, Kargıgücü, Osmancık Belediyespor, Çorumspor ve Çorum Anadolu FK, B grubu ise Mavi Ay Gençlikspor, Hattuşa Gençlikspor, İskilipspor, Vefa Gençlikspor, Sungurlu Belediyespor, Mecitözü Gençlerbirliği, Mimar Sinan, Gençlerbirliği’nden oluştu.

U18 LİGİ’NDE

8 TAKIM

KAPIŞACAK

8 takımın mücadele edeceği U18 Futbol Ligi’nin ise 23 Eylül’de başlayacağı açıklandı. Müsabakaların tek grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceğini belirten Ayan, sezonu ilk 4 sırada tamamlayan takımların Play-Off oynayacağını duyurdu. U18 Ligi’nde mücadele edecek takımlar ise H.E.Kültürspor, Osmancıkgücü, Gençlerbirliği, Alaca Belediyespor, Mimar Sinan Gençlikspor, Mecitözü Gençlerbirliği, Hattuşa Gençlikspor ve İskilipspor’dan oluştu.

U16 LİGİ’NDE

11 TAKIM

U16 Futbol Ligi’nde 11 takım 2 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele edecek. U18 Ligi’nin bitiminden sonra hemen başlanacak olan U18 Ligi’nde gruplarını ilk iki sırada bitiren 4 takım çift devreli lig statüsüne göre Play-Off maçları oynayacak. Play-Off maçlarının tarihleri ise daha sonra açıklanacak. U18 Ligi A grubunda Gençlerbirliği, Mavi Ay Gençlikspor, H.E.Kültürspor, Mimar Sinan Gençlikspor, Sungurlu Belediyespor, Sungurluspor olmak üzere 6 takımdan, B grubunda ise Hattuşa Gençlikspor, Çorum Anadolu FK, Alaca Belediyespor, Osmancıkgücü ve Çorumspor olmak üzere 5 takımdan oluştu.