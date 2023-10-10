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Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Bölgesel Amatör Lig'de takvimin açıklanmasının ardından Çorum 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde başlama tarihinde zorunlu değişikliğe gidildiğini belirtti. Ayan, "Daha önce Kasım ayı içerisinde başlayacağını duyurduğumuz 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nin Bölgesel Amatör Lig'in bitiş tarihi ile aynı olması nedeniyle 10 Aralık olarak değiştirdik.

2023-2024 1.Amatör Küme Sezonu 10 Aralık'ta başlayacak olup, 28 Ocak 2024 tarihinde oynanacak ilk yarının son maçlarının ardından devre arasına girecektir. 6 haftalık aranın ardından İkinci yarı heyecanı 17 Mart'ta başlayacak. 12 Mayıs'ta sona erecektir" dedi.