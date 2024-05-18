19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Vali Dağlı, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’dan Anadolu’ya ayak basarak millî mücadele meşalesini yaktıkları tarihi günün 105. yıl dönümünü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

19 Mayıs 1919 tarihi, bir milletin küllerinden doğduğu gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yakılan istiklal meşalesi ile bir milletin var olma mücadelesine giden yol aydınlanmış, kendisini bağımsızlığa adamış milletimizde gösterilen bu yolda O’na eşlik etmiştir. Türk milleti, İstiklal Mücadelesi süresince başka hiçbir millete nasip olmayan cesaret ve kararlılıkla göğsünü düşmana siper ederek vatanını, bayrağını savunmuş ve destansı bir zafer elde etmiştir.

Bu bayram, bir yandan gençlere emanet edilen Cumhuriyetimizin başlangıç adımının, bir yandan da bu ilk adımdaki enerjiyi gençlerden bulduğunun nişanesidir” dedi.

Mesajının devamında gençlere seslenen Vali Dağlı, şunları dile getirdi:

“Atatürk, geleceğimizin mimarı olan siz gençlerimize olan inancını her fırsatta dile getirmiş ve “Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” Sözleriyle Cumhuriyetimizi geleceğe taşıma sorumluluğunu siz gençlere vermiştir.

Bu görevin sorumluluğunu üstlenecek şekilde bilgili, donanımlı, nitelikli insanlar olarak yetişmenizi sağlamak bizlerin görevidir. İnanıyorum ki sizlerde çok çalışarak tarihimizden, kültürümüzden ve medeniyetimizden aldığınız kudret ve ilhamla, görevlerinizi layıkıyla yerine getirecek ve ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacaksınız. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için hep birlikte var gücümüzle mücadele edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve vefat eden tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun.”

Editör: SELDA FINDIK