CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’na ilişkin bir mesaj yayınlayarak, “16 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yaktığı bağımsızlık ateşi hiç sönmedi, hiç sönmeyecek ve ilelebet yanacak. O günkü ruh ve inançla Genel Başkanımız Özgür Özel ve yol arkadaşlarımızla birlikte 105’nci yılında Samsun’da olacağız. Çıktığımız iktidar yoluna Atatürk gençliğinden aldığımız cesaret ve güçle, gençlerimizle birlikte yorulmadan, dinlenmeden, kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nı bu yıl daha büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını, 31 Mart yerel seçimlerinde gençlerden aldıkları onayla gençlerle birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini hatırlatarak, şunları söyledi:

“19 MAYIS BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK RUHUDUR”

“19 Mayıs umuttur, 19 Mayıs onurdur, emperyalizme karşı emsali görülmemiş bir direniştir. 19 Mayıs bağımsızlık ve özgürlük ruhudur. 19 Mayıs çaresizliğin, esaretin bittiği gündür. 19 Mayıs, bu toprakları bizlere vatan yapan ilk adımdır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk o nedenle ‘19 Mayıs benim doğum günüm’ demiştir. Bu ülke, bu cennet vatan her türlü olumsuz şartlara rağmen küllerinden yeniden doğmayı bilmiştir. Yine öyle olacaktır. Bunun için inançla, kararlılıkla, emin adımlarla ve gençlerimizle birlikte mücadele ediyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün o günlerdeki azmi ve inancı bizim rehberimiz olmuştur. Sadece Atamızın değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de doğduğu gün olan 19 Mayıs, Atamız tarafından Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmiş ve Türk Gençliğine armağan edilmiştir. Ulu Önderimiz Atatürk, ‘Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum’ derken Türk gençliğine olan güvenini de anlatmıştır. Bu tarihi sorumluluğun bilincindeki gençlerimiz hepimizin gururu ve umududur. Bu duygularla Milli bağımsızlığımızın lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle ve şükranla anıyor, milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını ve bu gururun 105. yılını coşkuyla kutluyorum.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR