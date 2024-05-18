105 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak istiklal meşalesini ateşleyip, milli mücadeleyi resmi olarak başlattığını belirten Karadaş ve Başaranhıncal, şunları dile getirdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün benzersiz vizyonu ve önderliğinde bu büyük mücadele, Türk Milletinin azmi ve kararlılığı ile birleşerek tarihin akışını değiştirmiştir.

Bağımsızlığımız adına oldukça önemli bir milat olan bu anlamlı günün, geleceğimizin umudu olan gençlerimize armağan edilmesi, onlara verilen büyük değerin de bir göstergesidir. Ülkemizi ayakta tutacak ve ileriye götürecek olanların onlar olduğunu biliyoruz. Bizlerin en büyük arzusu, gençlerimizin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, milli ve manevi değerlerimize bağlı, çağdaş, donanımlı bireyler olarak yetişmeleridir.

Bu özel günü gençlere hediye ederek, onlara verdiği değeri ve onlara olan güvenini bir kez daha gösteren başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm aziz kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, geleceğimizin umudu olan gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz.”

Editör: Haber Merkezi