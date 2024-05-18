Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, Genel Sekreter Çelebi Ayvaz, Yönetim Kurulu Üyesi Sertan Saygı Çalışkan ve Oda Üyesi Meral Öztürk’ten oluşan heyet, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Ünal Yem sahipleri Muharrem ve Murat Sarıaslan’ı ziyaret etti.

Eczacı Odası heyeti, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli kurum eczacılarını ziyaret ederek haftalarını kutladı.

Öte yandan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder ve yönetimi, Turkuaz firmasından Serkan Sabur ve Samet Karagöz ile Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran ve Genel Sekreter Mustafa Torun, Eczacı Odası’nı ziyaret etti.

Editör: Haber Merkezi