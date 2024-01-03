Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kent merkezindeki tek üçüncü basamak ve genel kamu hastanesi olduğu hatırlatıldı.



Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yoğunluğu düzenlemek amacıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtilen açıklamada 16 yatak kapasiteli 2'nci seviye yoğun bakım ünitesinin hizmete girdiği de bildirildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi; “İlimizin tek 3. basamak ve İl merkezimizin tek genel kamu hastanesi olarak hizmet veren Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanemizde, yüksek yoğun bakım doluluk oranlarını düşürmek ve il dışına sevkleri azaltmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, yeni tesis edilen 2. seviye ve 16 yataklı yoğun bakım ünitemizi Ocak 2024 itibariyle hizmete alarak yoğun bakım kapasitemiz artırılmıştır.



Hastanemiz yeni yoğun bakım ünitesinin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Hastanemizde kapasite artırıcı ve kesintisiz sağlık hizmet sunumuna dair yapısal ve işlevsel iyileştirme çalışmalarımız devam edecektir. Tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”