M.t.B.(16), Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi’nde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bir işyerinin önüne gelen çocuğun yaralarına çevredeki vatandaşlar tarafından tampon yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine  polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Göğüs ve bacağından yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan çocuğun ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Editör: HABER MERKEZİ