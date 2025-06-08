Türkiye genelinde 16 milyonu aşkın emeklinin beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırıldı. Bayram öncesinde rahat bir nefes alan emekliler, şimdi gözlerini Temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına çevirdi. Kulislerden sızan son bilgilere göre en düşük emekli maaşı için umut verici gelişmeler yaşanıyor.

EKONOMİSTLERDEN EN DÜŞÜK MAAŞ İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Ekonomist Ali Kalaycı’nın değerlendirmelerine göre, en düşük emekli maaşının 20 bin TL seviyesini geçmesi gündemde. Hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, sadece enflasyon farkı değil, aynı zamanda refah payı ve iyileştirme zammı da masada.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE ZAM SİNYALİ

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da emekliye yönelik ek zamma sıcak baktığı ifade ediliyor. Erdoğan’ın daha önce yaptığı açıklamalarda emeklilerin alım gücünün korunmasına önem verileceğini belirtmesi, beklentileri artırdı.

BAYRAMDA YÜZLER GÜLDÜ, SIRA TEMMUZ ZAMMINDA

Kurban Bayramı ikramiyesiyle bir nebze olsun nefes alan emekliler, şimdi Temmuz zammına odaklandı. Milyonlarca kişi için kritik olan bu düzenleme, yaşam standartlarını doğrudan etkileyecek.

ZAM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Temmuz ayı başında zam oranlarını kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. TÜİK’in açıklayacağı Haziran enflasyon verisinin ardından maaşlara yansıyacak oran netleşecek.