Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Nisan ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, YD-ÜFE Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,41 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,10 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,92 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,57 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,96 artış, imalatta yüzde 22,97 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 21,15 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,42 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,64 artış, enerjide yüzde 11,03 azalış, sermaye mallarında yüzde 28,07 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,10 artış, imalatta yüzde 4,45 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 4,0 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 7,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,93 artış, enerjide yüzde 3,76 azalış, sermaye mallarında yüzde 5,37 artış olarak gerçekleşti.

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