Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temasıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde, 15 Temmuz'da canları pahasına vatan müdafaası yapan ve milli irade destanını tarihe altın harflerle yazan kahramanlar anılarak, Türk milletinin güçlü milli iradesine ve kararlılığına vurgu yapılacak.

Yurt içindeki etkinliklerde, Türkiye Yüzyılı Kahramanlarının yanı sıra, "Vatanın Kahramanları", "Demokrasinin Kahramanları", "Milli İradenin Kahramanları" ve "Milletin Kahramanları" söylemleri, yurt dışında ise İletişim Başkanlığı temsilcilikleri aracılığıyla "Victory of Democracy" ve "Heroes of Türkiye Century" söylemleri ön plana çıkarılacak.

Etkinlikler kapsamında yurt genelinde açık hava iletişim çalışmalarının yanı sıra Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Trabzon, Konya, Sivas, Diyarbakır ve Erzurum'da LED ekranlarla açık hava sergileri düzenlenecek.

İstanbul Haydarpaşa ve Galata'da gerçekleştirilecek mapping gösterimlerinde 15 Temmuz ruhu yeniden yaşatılacak.

Ankara Kızılay Meydanı, İzmir Konak Gündoğdu Meydanı, İstanbul Bakırköy ve Üsküdar Meydanlarına yerleştirilecek üç boyutlu LED kulelerle Türkiye Yüzyılının kahramanlarının mücadeleleri aktarılacak.

İstanbul Taksim Meydanı'nda kurulacak deneyim alanı ile de 3 boyutlu ekranlarda 15 Temmuz mücadelesi ve Türkiye Yüzyılının kahramanlarının hikayeleri anlatılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TCDD işbirliğiyle "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni giydirilecek, 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bayrak asılacak.

6 ülkede 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Paneli

Türk demokrasisini hedef alan hain darbe girişiminin destansı bir direnişle geri püskürtüldüğü "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne ve milletin destanına ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla İletişim Başkanlığınca 6 ülkede panel serisi düzenlenecek.

İsveç ve Almanya'da 13 Temmuz'da başlayacak paneller, 15 Temmuz'da Bosna Hersek, Fransa, Belçika ve Sırbistan'da devam edecek. Panellerde FETÖ'nün hain darbe girişimi karşısında aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu mücadele ve demokrasi zaferi, panelistlerin farklı bakış açılarıyla ele alınacak.

Paneller ile FETÖ'nün tüm yönleriyle etkin şekilde anlatılması, milletin canı pahasına direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferine vurgu yapılması, şehitlerin ve gazilerin anılması, milli birlik duygusunun ve toplumsal hafızanın canlı tutulması ve yabancı kamuoyu nezdinde 15 Temmuz ile ilgili farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.