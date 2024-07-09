Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi ev sahipliğinde Sanat Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışına Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ve birkaç kişi katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, serginin İletişim Başkanlığından alınan 60 fotoğraftan oluştuğunu belirterek, "Bu fotoğrafların ortak bileşeni milletimizin darbeye direnişini bizlere yansıtması. Devletimize karşı böyle ihanet tablolarının bir daha gerçekleşmemesi ve bunun için de gerekenlerin yapılması dileğiyle, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan ise aradan 8 yıl geçtiğini hatırlattı, darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Candan, hafta boyunca darbe girişiminin unutulmaması için 15 Temmuz etkinliklerinin yapılacağını vurguladı. Vali Yardımcısı Tamer Orhan da hain darbe teşebbüsünün 8. yıldönümü olduğunu anımsatarak, "Vatanımıza kast eden hainlerle, güruhlarla mücadelemiz durmaksızın devam edecek. 15 Temmuz'un unutturulmaması için sergiler, ziyaretler, etkinlikler devam edecek. Unutursak tekrar yaşamak zorunda kalırız. Unutmadık, unutturmayacağız." ifadesini kullandı. Orhan, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

“15 Temmuz: Milletin Zaferi Fotoğraf Sergisi” konulu sergi Çorum Belediyesi Sanat Galerisinde 16 Temmuz'a kadar açık kalacak.