Normal sezonu üçüncü sırada tamamlayarak Play-Off finaline adını yazdırmak isteyen Kırmızı-Siyahlılar bu hedef doğrultusundaki en ciddi rakibi Kocaelispor ile Pazar günü sahasında karşı karşıya gelecek.

Çorum FK açısından oldukça önem arz eden bu karşılaşmaya an itibariyle Çorum FK’lı taraftarların fazla ilgi göstermediği gözlendi. Passolig.com.tr adresinden alınan bilgilere göre şuana kadar 1423 biletin satıldığı öğrenildi. Çorum FK’lı taraftarların fazla ilgi göstermediği bu kritik karşılaşmaya Kocaelispor’lu taraftarlar ise kendilerine ayrılan biletlerin tamamını tüketti.